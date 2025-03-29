https://news.day.az/officialchronicle/1740517.html Вице-президент Турции поздравил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с праздником Рамазан Вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз направил Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. "Уважаемый Первый вице-президент...
Вице-президент Турции поздравил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с праздником Рамазан
Вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз направил Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый Первый вице-президент,
Сердечно поздравляю Ваше превосходительство и братский народ Азербайджана с праздником Рамазан, желаю, чтобы этот благословенный праздник стал предвестником мира, спокойствия и счастья для исламского и всего остального мира.
Желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья", - говорится в письме.
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