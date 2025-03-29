Вице-президент Турции поздравил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с праздником Рамазан

Вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз направил Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Первый вице-президент,

Сердечно поздравляю Ваше превосходительство и братский народ Азербайджана с праздником Рамазан, желаю, чтобы этот благословенный праздник стал предвестником мира, спокойствия и счастья для исламского и всего остального мира.

Желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья", - говорится в письме.