В Барде нашли тело 17-летней утопленницы

Тело 17-летней девушки, утонувшей в водоканале Бардинского района, было найдено спустя 10 дней.

Как передает Day.Az, сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело местной жительницы Гюльчин Джафар гызы Халиловой (2008 года рождения) на территории села Гарагоюнлу, в двух километрах от Карабахского канала.

Тело было передано на экспертизу.

По данному факту проводится расследование в районной прокуратуре.

Напомним, что информация об утоплении Г. Халиловой в Карабахском канале появилась 19 марта.