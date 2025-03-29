https://news.day.az/society/1740510.html В Барде нашли тело 17-летней утопленницы Тело 17-летней девушки, утонувшей в водоканале Бардинского района, было найдено спустя 10 дней. Как передает Day.Az, сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело местной жительницы Гюльчин Джафар гызы Халиловой (2008 года рождения) на территории села Гарагоюнлу, в двух километрах от Карабахского канала.
В Барде нашли тело 17-летней утопленницы
Тело 17-летней девушки, утонувшей в водоканале Бардинского района, было найдено спустя 10 дней.
Как передает Day.Az, сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело местной жительницы Гюльчин Джафар гызы Халиловой (2008 года рождения) на территории села Гарагоюнлу, в двух километрах от Карабахского канала.
Тело было передано на экспертизу.
По данному факту проводится расследование в районной прокуратуре.
Напомним, что информация об утоплении Г. Халиловой в Карабахском канале появилась 19 марта.
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