https://news.day.az/sport/1740529.html "Челси" намерен подписать испанского топ-игрока Нападающий сборной Испании и "Атлетика" Бильбао Нико Уильямс может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Как передает Day.Az, об этом рапортуют журналисты Teamtalk. Как стало известно источнику, лондонский "Челси" начал переговорный процесс по трансферу 22-летнего футболиста.
"Челси" намерен подписать испанского топ-игрока
Нападающий сборной Испании и "Атлетика" Бильбао Нико Уильямс может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.
Как передает Day.Az, об этом рапортуют журналисты Teamtalk.
Как стало известно источнику, лондонский "Челси" начал переговорный процесс по трансферу 22-летнего футболиста. В трудовом соглашении Уильямса есть пункт, согласно которому его можно выкупить у басков за 58 миллионов евро.
В текущем сезоне Нико принял участие в 37 поединках "Атлетика", записав на свой счет девять забитых мячей и семь голевых передач.
Срок действующего трудового договора между Нико и клубом из Бильбао рассчитан до середины 2027 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре