"Челси" намерен подписать испанского топ-игрока

Нападающий сборной Испании и "Атлетика" Бильбао Нико Уильямс может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Как передает Day.Az, об этом рапортуют журналисты Teamtalk.

Как стало известно источнику, лондонский "Челси" начал переговорный процесс по трансферу 22-летнего футболиста. В трудовом соглашении Уильямса есть пункт, согласно которому его можно выкупить у басков за 58 миллионов евро.

В текущем сезоне Нико принял участие в 37 поединках "Атлетика", записав на свой счет девять забитых мячей и семь голевых передач.

Срок действующего трудового договора между Нико и клубом из Бильбао рассчитан до середины 2027 года.