Позорное прошлое и настоящее Франции: на что открывает миру глаза Азербайджан?

Автор: Акпер Гасанов

Бакинская инициативная группа (БИГ) и партия "Народный союз освобождения Гваделупы" (L'Union populaire pour la libération de la Guadeloupe, UPLG) подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ подписан в рамках международной конференции на тему "Колониализм: стирание религиозно-национальной идентичности", организованной БИГ. Подписи под документом поставили исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов и генеральный секретарь UPLG Жан Жакоб Бисеп.

Безусловно, французские политики разного уровня закатят по этому поводу привычную истерику. Ожидаемо и появление антиазербайджанских публикаций в различных французских СМИ. Но, все это мы видели на протяжении десятилетий. Франция никогда не занимала объективной позиции в оценке причин и последствий армяно-азербайджанского конфликта. Она всегда выступала на стороне государства-оккупанта, игнорировавшего четыре резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН.

На временно оккупированные территории Азербайджана ездили многие французские политики, включая кандидатов в президенты этой страны. Ряд французских городов даже заключал договора о побратимстве с азербайджанскими де-юре населенными пунктами в период, когда де-факто они находились под контролем армянских оккупантов. Плюс, мы помним и про позорную, но абсолютно никчемную резолюции Сената Франции о признании "независимости" всеармянского мифа под названием "арцах".

Она была принята практически сразу после победы Азербайджана в 44-дневной войне и стала очередным доказательством антиазербайджанской по сути политики Франции. Наша страна, в итоге, полностью восстановила свои суверенитет и территориальную целостность, действуя вопреки планам Франции. Соответственно, на какие-либо истеричные заявления, звучащие из этой страны в Азербайджане плевать хотели с крыши Пламенных Башен.

Тем более, что позиция нашей страны и в вопросе борьбы с французским колониализмом опирается на конкретные и бесспорные факты. Франция колонизировала. И в этой связи напомню, что Франция колонизировала Гваделупу в 1635 году, когда французские поселенцы из компании Compagnie des Îles de l'Amérique высадились на острове и начали его освоение. В 1674 году Гваделупа официально стала французской коронной колонией.

Основным экономическим ресурсом Гваделупы были сахарные плантации. Естественно, что Франция активно развивала производство сахара, используя труд африканских рабов, что сделало остров важным элементом трансатлантической работорговли. Сахар экспортировался во Францию и продавался по всей Европе, принося ей огромные прибыли. Франция участвовала в треугольной торговле: европейские товары отправлялись в Африку, оттуда рабы перевозились в Гваделупу, а затем произведённый там сахар и ром экспортировались обратно во Францию.

Помимо сахара, колония стала крупным производителем рома, кофе и какао, которые высоко ценились в Европе. Франция экспортировала эти товары, обогащая торговцев и колониальные компании.Так, благодаря Гваделупе Франция получила значительные экономические выгоды в виде доходов от сахара, рома и торговли. Однако эта система зависела от эксплуатации и работорговли. Кроме того, Гваделупа также служила важной военно-морской базой для защиты французских интересов в Вест-Индии.

При этом, Франция проводила политику ассимиляции в своих заморских колониях, включая Гваделупу, с целью стереть религиозную и национальную идентичность коренных народов и превратить их в "настоящих французов". Да, с приходом французов коренные народы, такие как араваки и карибы, подверглись миссионерской деятельности католической церкви. Традиционные верования уничтожались, лидеры племён преследовались.

Католицизм насаждался как единственная допустимая религия, особенно после Эдикта о чернокожих (Code Noir) 1685 года, который обязывал всех рабов-креолов креститься и запрещал любые другие верования. Коренные наречия и африканские языки, которые привозили рабы, запрещались в школах и общественной жизни. Колониальная администрация внедрила французский как единственный официальный язык, вытесняя местные языки, такие как креольский.

В XX веке во Франции проводилась политика "универсального франкоязычия", когда дети в колониях наказывались за разговоры на родном языке. Школы в заморских территориях обучали детей по французской программе, в которой колониальная история и традиции коренных народов искажались или замалчивались. Французская культура, литература и история преподносились как единственные ценные, а местные традиции - как "дикарские".

И вот, сегодня в Баку было открыто заявлено, что все эти традиции Франции никуда не исчезли и по сей день. "Ущемление основных прав народов колонизированных территорий французским империалистическим режимом будет продолжаться до тех пор, пока официальный Париж не освободится от этой тиранической системы", об этом заявил руководитель отдела по связям с общественностью и молодежью Коллектива юстиции Мартиники Даниэль Дюбуа. Так что, перед нами яркие свидетельства до сих пор имеющей место огромной проблемы, наличие которой априори лишает официальный Париж какого-либо права что-то вякать против Азербайджана. Впрочем, даже наличие истеричных воплей из Парижа ни на что давно уже не влияет.