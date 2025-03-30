Войска США разместятся в этой стране

Эквадор начал подготовку к прибытию американских войск, а президент страны Даниэль Нобоа собирается обратиться к лидеру США Дональду Трампу с просьбой помочь в борьбе с бандами в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщает телеканал CNN.

В публикации уточняется, что в прибрежном городе Манта строят новый военно-морской объект, там появятся казармы и офисы для американских военных. Эквадорский чиновник, который пожелал остаться анонимным, отметил, что объект нужен для постоянных операций.

По данным телеканала, Нобоа стремится добиться присутствия иностранных сил на территории республики, так как местные банды терроризируют всю страну. Также эквадорский лидер собирается встретиться с Трампом и обсудить эту инициативу в рамках сотрудничества в сфере безопасности.

"У нас есть план с нашими правоохранительными органами, министерством внутренних дел, министерством обороны, вооруженными силами, центром стратегической разведки, а также международная помощь и поддержка со стороны спецназа. Это важно", - сказал президент страны в интервью телеканалу.