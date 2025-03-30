Скончался известный американский актер

Американский актер Дэнис Арндт, известный по роли лейтенанта Филиппа Уокера в фильме "Основной инстинкт", скончался.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает журнал Hollywood Reporter.

Ему было 86 лет. Он умер у себя дома в городе Ашленд, штат Орегон.

Арндт служил во Вьетнаме в качестве пилота вертолета. Во время службы он получил две медали "Пурпурное сердце". После завершения военной карьеры получил образование в Вашингтонском университете. По совету своего друга он начал путь в театре, пройдя прослушивание на роль в пьесе. Также Арндт снимался в ряде сериалов, в том числе "Сверхъестественное".