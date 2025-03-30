https://news.day.az/showbiz/1740559.html Скончался известный американский актер Американский актер Дэнис Арндт, известный по роли лейтенанта Филиппа Уокера в фильме "Основной инстинкт", скончался. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает журнал Hollywood Reporter. Ему было 86 лет. Он умер у себя дома в городе Ашленд, штат Орегон. Арндт служил во Вьетнаме в качестве пилота вертолета.
Скончался известный американский актер
Американский актер Дэнис Арндт, известный по роли лейтенанта Филиппа Уокера в фильме "Основной инстинкт", скончался.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает журнал Hollywood Reporter.
Ему было 86 лет. Он умер у себя дома в городе Ашленд, штат Орегон.
Арндт служил во Вьетнаме в качестве пилота вертолета. Во время службы он получил две медали "Пурпурное сердце". После завершения военной карьеры получил образование в Вашингтонском университете. По совету своего друга он начал путь в театре, пройдя прослушивание на роль в пьесе. Также Арндт снимался в ряде сериалов, в том числе "Сверхъестественное".
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