В Азербайджане отмечается праздник Рамазан.

Как передает Day.Az, первый день месяца Рамазан в этом году пришелся на 1 марта.

Во всех мечетях Азербайджана будет совершен праздничный намаз. В Баку в мечети Аждарбей праздничный намаз будет совершен в 08.00, в мечети Тезепир - в 09.00.