https://news.day.az/society/1740550.html В Азербайджане отмечается праздник Рамазан В Азербайджане отмечается праздник Рамазан. Как передает Day.Az, первый день месяца Рамазан в этом году пришелся на 1 марта. Во всех мечетях Азербайджана будет совершен праздничный намаз. В Баку в мечети Аждарбей праздничный намаз будет совершен в 08.00, в мечети Тезепир - в 09.00.
В Азербайджане отмечается праздник Рамазан
В Азербайджане отмечается праздник Рамазан.
Как передает Day.Az, первый день месяца Рамазан в этом году пришелся на 1 марта.
Во всех мечетях Азербайджана будет совершен праздничный намаз. В Баку в мечети Аждарбей праздничный намаз будет совершен в 08.00, в мечети Тезепир - в 09.00.
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