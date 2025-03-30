Разбойное нападение на магазин на Абшероне

В одном из магазинов Абшеронского района произошло разбойное нападение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, полиция задержала подозреваемого - 18-летнего С.Гамидова, причастного к инциденту.

Потерпевший рассказал, как все произошло.

По факту ведётся расследование.