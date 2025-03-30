https://news.day.az/society/1740558.html Разбойное нападение на магазин на Абшероне - ВИДЕО В одном из магазинов Абшеронского района произошло разбойное нападение. Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, полиция задержала подозреваемого - 18-летнего С.Гамидова, причастного к инциденту. Потерпевший рассказал, как все произошло. По факту ведётся расследование.
Разбойное нападение на магазин на Абшероне - ВИДЕО
В одном из магазинов Абшеронского района произошло разбойное нападение.
Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, полиция задержала подозреваемого - 18-летнего С.Гамидова, причастного к инциденту.
Потерпевший рассказал, как все произошло.
По факту ведётся расследование.
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