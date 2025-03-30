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Разбойное нападение на магазин на Абшероне - ВИДЕО

В одном из магазинов Абшеронского района произошло разбойное нападение. Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, полиция задержала подозреваемого - 18-летнего С.Гамидова, причастного к инциденту. Потерпевший рассказал, как все произошло. По факту ведётся расследование.