Пожар в доме престарелых в Германии

Свыше 50 человек пострадали в результате пожара в доме престарелых в городе Ганновер (федеральная земля Нижняя Саксония) на севере Германии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя полиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по его информации, трое получили серьезные травмы. По имеющимся данным, медперсонал заметил пожар в одной из комнат дома престарелых днем. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на другие помещения. Однако дым охватил и другие комнаты.

Как отметили в полиции, верхний этаж больше не пригоден для проживания. По словам представителя пожарной службы, пострадавшие жильцы будут переселены в другие помещения дома престарелых. Причина пожара пока не установлена. В доме престарелых проживают почти 100 человек.