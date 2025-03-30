https://news.day.az/officialchronicle/1740343.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю праздника Рамазан - ФОТО Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией по случаю праздника Рамазан. Как передает Day.Az, в публикации говорится:
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю праздника Рамазан - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией по случаю праздника Рамазан.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Искренне поздравляю весь азербайджанский народ и мусульман мира со священным праздником Рамазан! Пусть Всевышний примет ваши молитвы и посты, дарует всем людям здоровье и счастье, а нашему миру - спокойствие и счастливые дни!"
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