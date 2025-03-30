Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю праздника Рамазан

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией по случаю праздника Рамазан.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Искренне поздравляю весь азербайджанский народ и мусульман мира со священным праздником Рамазан! Пусть Всевышний примет ваши молитвы и посты, дарует всем людям здоровье и счастье, а нашему миру - спокойствие и счастливые дни!"