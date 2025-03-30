Автор: Эльчин Алыоглу,

директор Baku Network, специально для Day.Az

Знакомьтесь, Эльдар Мамедов, он же господин соврамши.

Он получил образование в Латвийском университете и Дипломатической школе в Мадриде. В разное время он работал в Министерстве иностранных дел Латвии, а затем - дипломатом в посольствах этой страны в Вашингтоне и Мадриде. С 2007 года Мамедов занимает должность политического советника социал-демократической фракции в Комитете по иностранным делам Европейского парламента. Он также курирует делегации Европарламента по межпарламентским связям с Ираном, Ираком, странами Аравийского полуострова и Машрика - региона, где пересекаются интересы радикального шиитского фундаментализма и западного "либерального пацифизма".

Внимательный читатель спросить - простите, судари, а с чего вдруг именно он, сиречь, пишете про него, Эльдара Мамедова. А дело господа хорошие, в статье оного субъекта, и в моем желании ответить сей чернильной душе.

Ответ Эльдару Мамедову невозможно начать иначе, как с жесткого, беспощадного разоблачения. Потому что перед нами - не аналитик, не дипломат, не "советник по внешней политике". Перед нами - человек, который давно отказался от честности, потерял связь с реальностью и давно уже пишет не пером, а ядом. Статья под заголовком "Почему в Азербайджане не критикуют Израиль", опубликованная под его именем в "Responsible Statecraft" и с энтузиазмом растиражированная германским фондом им. Фридриха Эберта, - это не просто ложь, это преднамеренная попытка очернить Азербайджан, оболгать его союзников, сеять недоверие между Баку и Анкарой, стравить мусульманский мир и выставить наш народ марионеткой чужих разведок.

Это текст, написанный человеком, который давно живёт не в Баку, не в Брюсселе и не в Мадриде, а в своей собственной искажённой реальности, где Азербайджан - диктатура, мусульмане - разменная монета, Израиль - зло, а Иран - светоч морали. В этой выдуманной вселенной вы, Мамедов, лепите свой нарратив, словно фарш, натягивая на него тонкий слой псевдоинтеллектуальности и фальшивой озабоченности "внутренней стабильностью" страны, к которой вы давно потеряли всякое отношение. Ваше перо - не свободное. Оно приковано к идеологическим цепям, финансируемым из тех же источников, что годами покрывали армянскую оккупацию, лоббировали безнаказанность Пашиняна, и с маниакальной настойчивостью пытались внушить миру, что Карабах - спорная территория, а не рана на теле Азербайджана.

Эльдар Мамедов, вы начинаете с того, что "Азербайджан не осуждает действия Израиля", в том числе "нападение на Аль-Аксу" и "удары по Газе", и называете это "молчанием", противоречащим мусульманской солидарности. Но почему вы не задаётесь вопросом: кто развязал новую фазу конфликта? Кто первым ударил? Почему вы, работающий с Ираном, Ираком и арабским востоком, столь пренебрежительно замалчиваете то, что ХАМАС нанёс удар в праздник, устроив резню среди мирных граждан? Где ваше моральное негодование от того, что тысячи ракет, выпущенных из Газы, целенаправленно били по школам, больницам, детским садам? Или для вас терроризм приемлем?

Вы пытаетесь вбить клин между Азербайджаном и Турцией, называя позицию Анкары "моральной", а позицию Баку - "рационально-циничной". Это не просто натяжка, это интеллектуальное мошенничество. В отличие от вас, Эрдоган и Алиев прекрасно понимают, что братство не измеряется синхронностью заявлений, а выражается в глубоком, стратегическом, многослойном сотрудничестве. Турция и Азербайджан - это не "идеологический тандем", это геополитический союз, построенный на взаимной выгоде, исторической близости и общем взгляде на безопасность. Анкара не требует от Баку бросить здравый смысл и включиться в антиизраильский хор. Турция сама ведёт диалог с Израилем, имея посольства, торгуя и балансируя интересы. А вы почему-то забыли, что и после всей антиизраильской риторики Эрдоган поддерживает дипломатические отношения с Тель-Авивом и не рвёт экономические связи.

Дальше вы переходите к глупому, почти ксенофобскому утверждению, будто бы между Азербайджаном и правыми в Израиле существует "идеологическое родство" на почве "этнонационализма", "дегуманизации врага" и "милитаризма". Давайте разберемся. Азербайджан вернул свои земли, оккупированные в течение трёх десятилетий. Возврат территориальной целостности - это не этнонационализм. Это международное право. Или вы, подвизывающийся в Европарламенте, не в курсе Резолюций Совбеза ООН по Нагорному Карабаху?

Вы забываете, что Азербайджан - это не моноэтническое государство. Здесь живут евреи, христиане, лезгины, талыши, русские и армяне. И никто не ущемлён. Покажите мне хотя бы одну страну на постсоветском пространстве, где еврейская община чувствует себя так безопасно и комфортно, как в Азербайджане. Где раввин может свободно высказываться, где синагоги восстанавливаются не на гранты, а за государственный счёт. Где День Победы над фашизмом в 1945 году празднуется с участием еврейских ветеранов. Это и есть "милитаризм" и "дегуманизация"?

А теперь к Ирану. Вы намекаете, будто союз Азербайджана с Израилем - это угроза для Ирана. А почему бы вам не рассказать, что именно Иран является главным покровителем армянского режима и откровенно вооружал Армению в ходе войны 2020 года? Где были ваши моральные претензии, когда Иран открыто саботировал тюркскую солидарность, сотрудничал с оккупантами и размещал своих агентов на границе с Азербайджаном? Когда иранские генералы угрожали "уроками истории"? Может быть, вы возмутились, когда Тегеран проводил военные учения в 100 метрах от азербайджанских сел?

Вы всерьез пишете, что Азербайджан "лишится роли посредника между Турцией и Израилем". А кто вам сказал, что он собирался быть этим посредником прямо сейчас? Посредничество не требует истерики. Оно требует доверия, уравновешенности, понимания интересов обеих сторон. И если Азербайджан способен говорить с Иерусалимом, и при этом оставаться союзником Анкары - это его преимущество, а не недостаток. Вы же предпочли бы, чтобы Азербайджан стал частью антиизраильской кампании, заплатил за это собственной безопасностью, отвернулся от США и открыл себя для новых угроз с юга. Какая блестящая геополитика, новоявленный Акакий Акакиевич, "советник социал-демократов"!

Вы утверждаете, что "внутренние мусульмане" в Азербайджане могут восстать против произраильской политики. На основании чего? Вы видели восстание? Демонстрации? Революцию? Или просто читаете телеграм-каналы псевдолибералов, и зашибленых лже-интеллигентов вроде Алтая Гоюшова, который кормится из рук западных фондов и мечтает построить в Баку секулярную утопию по лекалам Амстердама? Смешно. Реальные азербайджанцы - шииты и сунниты, на севере и на юге - прекрасно знают, что государственная политика Азербайджана не направлена против ислама. Более того, в отличие от Ирана, она не превращает ислам в кнут и вожжи для подчинения народа.

Ваше жалкое, лицемерное замечание, что "произраильское лобби не спасёт Азербайджан от критики за права человека". А с какой стати вы вообще приплели это сюда? Чтобы уколоть? Напомнить о докладах Human Rights Watch, которые сами вы считаете "однобокими" в отношении Ирана, Сирии, арабскх стран? Вы почему-то не замечаете правозащитную катастрофу в Армении, где оппозиционеров избивают в прямом эфире, а военное руководство блокирует работу парламента. Или в том же Иране, где за танцы срывают скальпы, а за платок убивают в тюрьме.

Разберёмся начистоту - без дипломатических реверансов, без полунамёков, без пряток за словесным туманом. Статья Эльдара Мамедова - это не аналитика, не экспертное мнение и не дипломатический комментарий. Это грубая, злобная, политически ангажированная, насквозь фальшивая агитка, созданная для того, чтобы очернить Азербайджан, навязать ему роль "вероломного мусульманина" и поставить под сомнение его право на суверенную внешнюю политику. Это - политическая диверсия под прикрытием "заботы".

Например, что стоитэто бредовое умозаключение: "Азербайджан играет роль канала израильской разведки против Ирана". Это не просто выдумка - это открытое оскорбление. Азербайджан - независимое, гордое государство, которое никому не служит инструментом. Ни США, ни России, ни Израилю, ни Ирану. И именно это, по всей видимости, больше всего раздражает тех, кто привык воспринимать Кавказ как арену для чужих игр. Азербайджан не сдаёт свою безопасность "в аренду". Он строит альянсы, когда это отвечает его интересам, и не боится при этом злобы ни из Тегерана, ни из Брюсселя. То, что Мамедов называет "израильским плацдармом" - на деле есть суверенное партнёрство двух государств, основанное на взаимном уважении, военном и технологическом сотрудничестве, и общей приверженности сдерживанию экстремизма и нестабильности в регионе.

Ваш пассаж о "произраильском лобби" и "провале Байдена" - вообще мимо цели. Джо Байден больше не президент США. Президент США сегодня - Дональд Трамп. И, как бы вам ни было неприятно это признавать, у Азербайджана с Трампом отличные отношения. Белый дом прекрасно осознаёт стратегическое значение Баку, особенно на фоне геополитического передела в Евразии. В администрации Трампа Азербайджан рассматривается не как объект давления, а как важный партнёр в регионе, где Запад потерял контроль, и единственная точка устойчивости - именно Азербайджан, а не нищая, дестабилизированная Армения и не агрессивный теократический Иран.

Ваши слёзы о "правах человека" звучат особенно фальшиво, когда вы упоминаете феминистские демонстрации и встречи послов с активистками. Где вы были, когда в 90-х армяне расстреливали беременных женщин в Ходжалы? Где были ваши "женские движения", когда в Карабахе мечети превращались в свинарники? Почему вы тогда не писали о правах человека? Или "женщина" для вас - только та, что выходит на флешмоб в центре Баку, но не та, что держит на руках убитого ребёнка в Агдаме?

Азербайджан, в отличие от многих арабских стран, никогда не отказывался от поддержки Палестины. Мы голосуем за соответствующие резолюции в ООН, мы последовательно поддерживаем право палестинцев на независимое государство, мы не признавали и не признаем оккупацию Иерусалима. Наш МИД делает заявления, наши дипломаты участвуют в международных инициативах. Но в отличие от вас, господин Мамедов, мы не страдаем наивной иллюзией, будто поддержка Палестины должна выражаться в самоубийственной вражде с Израилем. Поддержка Палестины и союз с Израилем - не взаимоисключающие понятия. Только ограниченный ум, воспитанный в духе "или-или", может видеть здесь противоречие. В политике, как в жизни, действует принцип: и-и. Мы поддерживаем право Палестины - и обеспечиваем безопасность своей страны. Это - зрелая, прагматичная, суверенная позиция.

И вот, стоя на обломках своих рассуждений, вы, Мамедов, тщетно пытаетесь возвысить голос - над страной, которую вы предали, народом, которого вы больше не понимаете, и историей, к которой вы больше не принадлежите. Вы - не критик, вы - обиженный, выдохшийся жалкий клерк, выдрессированный на западных грантах, который путает подлость с честностью, политическую ангажированность - с независимостью, а свое раздражение - с истиной. Вы хотите говорить от имени мусульман, но у вас нет ни права, ни совести, ни авторитета. Вы хотите судить Азербайджан, но забыли, что судить может только тот, кто стоял рядом, когда было трудно, когда кровь текла не по страницам, а по земле. А вы в это время писали в брюссельских кабинетах доносы под видом статей.

Вы лжёте не только о нас - вы врёте самим себе. И в этом ваша трагедия.

Вы не просто искажаете факты - вы извращаете саму логику. Вы не исследуете - вы обвиняете. Вы не анализируете - вы шантажируете. Ваша статья - это сплав высокомерного морализаторства, политического дилетантизма и дешёвого брюссельского снобизма, оторванного от азербайджанской земли, от азербайджанской боли, от азербайджанской победы.

Вы, Мамедов, - не независимый голос, а инструмент. Инструмент тех, кто до сих пор не может смириться с тем, что маленькая страна на берегу Каспия больше не склоняется перед западными покровителями и восточными мракобесами. Инструмент тех, кто путает честь с грантом, верность с послушанием, а слово с предательством.

Но вы просчитались. Потому что новый Азербайджан - это не мягкая мишень для идеологических атак. Это стальная реальность. Страна, которая знает, чего стоит её независимость. И она не позволит, чтобы такие, как вы, переписывали нашу внешнюю политику под диктовку из Тегерана или Берлина.

Вы хотели ударить в самое сердце. Но промахнулись. И теперь получаете ответ - не дипломатический, а публицистический. Не формальный, а исторический. Не ради полемики, а ради правды.