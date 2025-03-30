В Берлине задержали 20 радикалов

В общей сложности 20 человек были задержаны во время марша правых радикалов и ответных акций в Берлине.

Об этом сообщил представитель берлинской полиции в X, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время мы насчитали 20 задержаний по этому делу. В течение дня было произведено в общей сложности 30 задержаний", - констатировал представитель берлинской полиции. Задержания были произведены, в том числе за нарушение общественного порядка, сопротивление и нападение на правоохранителей.

В субботу днем около 250 праворадикалов прошли маршем по берлинскому округу Марцан-Хеллерсдорф. Среди них в основном были сторонники германской ультраправой партии "Третий путь". Первоначально организаторы зарегистрировали 70 участников, однако пришло значительно больше - на демонстрацию приехали радикалы почти со всей Германии и даже из Дании. Поводом для демонстрации послужила десятая годовщина основания берлинского отделения партии "Третий путь". В то же время было проведено несколько контрпротестов по маршруту шествия правых. По данным полиции, нарушения были также выявлены среди контрдемонстрантов.

Правопорядок в столице ФРГ обеспечивали около 1 тыс. полицейских. "После окончания зарегистрированного митинга в районе Хеллерсдорф имели место значительные акты насилия в отношении сотрудников полиции", - отметил представитель правоохранительных органов. После демонстрации правоэкстремистов произошли ожесточенные столкновения между участниками и сотрудниками полиции. Радикалы забросали правоохранителей бутылками. Двое сотрудников полиции пострадали. Было зафиксировано также нападение на журналиста.

Ультраправая партия "Третий путь" была основана в 2013 году. Она насчитывает порядка 800 членов. "Третий путь" уже давно находится в центре внимания Ведомства по охране конституции земли Рейнланд-Пфальц. По его данным, идеологические установки партии являются "национал-социалистическими, антисемитскими и расистскими".