Украина запросила изменения в сделке с США

Украина направила США запрос на внесение изменений в масштабное экономическое соглашение, предложенное администрацией президента Дональда Трампа, включая обязательства по увеличению американских инвестиций.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

В ходе видеоконференции 28 марта украинские чиновники и юристы обсудили с американскими коллегами детали 60-страничного проекта соглашения. Источник отметил, что Вашингтон не отверг опасения Киева, особенно касающиеся потенциального конфликта соглашения с целями вступления Украины в ЕС, что указывает на возможную готовность США к пересмотру условий.

Согласно проекту, США получат контроль над крупными инфраструктурными и минеральными проектами в Украине без временных ограничений. Киев обеспокоен, что соглашение не только осложнит евроинтеграцию, но и потребует возврата всей военной и экономической помощи, предоставленной с начала конфликта. Как пишет Bloomberg, Володимир Зеленский ранее исключил возможность учета военной помощи как долга и подтвердил, что соглашение не должно препятствовать конституционному курсу на вступление в ЕС.

27 марта The Daily Telegraph сообщила, что последний вариант сделки предполагает контроль США через совместный инвестиционный фонд за половиной запасов нефти и газа Украины, ее металлами и большей частью инфраструктуры, включая железные дороги, порты, трубопроводы и перерабатывающие заводы. Три члена наблюдательного совета фонда будут назначаться Вашингтоном. Кроме того, США планируют получать всю прибыль до тех пор, пока Украина не выплатит им как минимум $100 млрд в качестве компенсации за военную помощь с надбавкой в размере 4%. Киев начнет получать 50% прибыли только после возвращения долга.

Издание добавило, что новый фонд зарегистрируют в штате Делавэр, но он будет действовать в юрисдикции Нью-Йорка. По условиям сделки США получат право вето на продажу украинских ресурсов в третьи страны и возможность проверять счета любого ведомства Украины.