В США обвалились цены на яйца

Цены на яйца в США стремительно снижаются после того, как эпидемия птичьего гриппа взвинтила их до рекордных высот. Оптовые цены упали на 54% за последние четыре недели до 3,91 доллара за дюжину в пятницу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, издание Financial Times пишет, что резкое падение цен объясняют отсутствием значительных вспышек птичьего гриппа в прошлом месяце и усилиями фермеров по восстановлению поголовья.

Однако экономисты отметили, что стремительное падение цен ускорилось через несколько дней после того, как американские СМИ сообщили, что министерство юстиции начало расследование по факту завышения цен производителями яиц.

Группы защиты интересов мелких фермеров и потребителей давно обвиняют главных производителей яиц в намеренном поддержании высоких цен для увеличения прибыли.

Исполнительный директор Американского совета по яйцам Эмили Метц назвала эти обвинения "теорией заговора".

Эпидемия птичьего гриппа началась в 2022 году, но усилилась в последние месяцы, вынудив фермеров уничтожить около 30 миллионов птиц в этом году и создав дефицит яиц, который, по прогнозам Метц, продлится как минимум до конца года. Последовавший за этим рост цен усилил пристальное внимание к отрасли.

Соучредитель группы по защите интересов Farm Action Джо Максвелл и другие защитники утверждают, что крупнейшие американские производители яиц восстанавливают поголовье медленнее, чем во время вспышки птичьего гриппа в 2015 году, утверждая, что они намеренно ограничили поставки яиц, чтобы удержать цены на высоком уровне.

В прошлом месяце компания Cal-Maine Foods сообщила о валовой квартальной прибыли в размере 356 миллионов долларов, что в четыре раза больше, чем годом ранее.

Профессор экономики из Университета Центрального Арканзаса Джереми Хорпедал "скептически относится" к тому, что фермеры смогут успешно удерживать цены без сговора, а доказательств этому нет.

Хотя розничные торговцы и владельцы ресторанов приветствовали снижение цен, потребители по-прежнему платят в магазинах почти рекордные цены. По данным Бюро статистики труда, в прошлом месяце дюжина крупных яиц в городах США стоила в среднем 5,90 доллара, что на 97% дороже, чем годом ранее, и является самым высоким показателем за более чем десять лет.

По словам Хорпедала, хотя цены в некоторых магазинах упали на доллар за дюжину, но может пройти несколько недель, прежде чем американцы почувствуют облегчение. Он отметил, что текущие запасы, вероятно, закупили по более высоким оптовым ценам, и розничные продавцы захотят окупить свои инвестиции.