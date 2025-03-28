https://news.day.az/sport/1740339.html 7 азербайджанских гимнасток вышли в 8 финалов международного турнира в Баку - ФОТО В Баку продолжается международный турнир по художественной гимнастике. Как сообщает Day.Az, в первый соревновательный день, организованный на Национальной гимнастической арене, спортсменки выступили с обручем, мячом и лентой.
7 азербайджанских гимнасток вышли в 8 финалов международного турнира в Баку - ФОТО
В Баку продолжается международный турнир по художественной гимнастике.
Как сообщает Day.Az, в первый соревновательный день, организованный на Национальной гимнастической арене, спортсменки выступили с обручем, мячом и лентой.
В турнире юниорок Шамс Агагусейнова и Айла Ибрагимова вышли в финал в упражнениях с мячом, а Азада Атакишиева и Нур Садыгова - в программе с обручем.
Среди сениорок Илона Зейналова вышла в решающий этап в программе с обручем, Камилла Сеидзаде - с мячом, а Зохра Джафарова - с мячом и обручем.
Финалы состоятся 30 марта.
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