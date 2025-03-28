7 азербайджанских гимнасток вышли в 8 финалов международного турнира в Баку

В Баку продолжается международный турнир по художественной гимнастике.

Как сообщает Day.Az, в первый соревновательный день, организованный на Национальной гимнастической арене, спортсменки выступили с обручем, мячом и лентой.

В турнире юниорок Шамс Агагусейнова и Айла Ибрагимова вышли в финал в упражнениях с мячом, а Азада Атакишиева и Нур Садыгова - в программе с обручем.

Среди сениорок Илона Зейналова вышла в решающий этап в программе с обручем, Камилла Сеидзаде - с мячом, а Зохра Джафарова - с мячом и обручем.

Финалы состоятся 30 марта.