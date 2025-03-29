Евросоюз расширит Украине доступ к своим разведданным

Президент Украины Володимир Зеленский сообщил, что достиг с европейскими партнерами договоренности о расширении доступа Киева к их разведывательной информации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, с таким заявлением он выступил в ходе брифинга, посвященного итогам саммита "коалиции желающих".

"Мы также договорились с партнерами из некоторых стран, не буду уточнять сейчас, о расширении, это именно европейская инициатива, доступа Украины к разведданным", - сказал глава государства.

По его словам, речь также идет о доступе Киева к соответствующим технологиям, спутникам, которыми обладают европейские партнеры.

Саммит "коалиции желающих" помочь Украине прошел в Париже 27 марта. Участие в нем приняли генсек НАТО Марк Рютте, ряд лидеров стран Евросоюза и Канады. Стороны обсудили не только будущее Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и отправку миротворческого контингента в страну. По мнению "коалиции желающих", это необходимо сделать, чтобы исключить возможное нападение на страну после достижения мира.