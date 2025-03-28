Канакские семьи рассказали о репрессиях Франции

В преддверии международной конференции "Колониализм: стирание национальной и религиозной идентичности", организованной Бакинской инициативной группой, в Баку состоялась пресс-конференция.

Как сообщает Day.Az, в мероприятии приняли участие представители освободительных движений из бывших колоний Франции и Нидерландов, эксперты по деколонизации, правозащитники и исследователи в области репараций.

Среди участников - активисты и лидеры движений за независимость из Гваделупы, Французской Гвианы, Канаков (Новая Каледония), Корсики, Мартиники, Реюньона, Бонэйра, Французской Полинезии, Майотты, а также Валлис и Футуны.

Особое внимание привлекло присутствие родственников канакских политзаключённых, арестованных по указанию французских властей. Они подчеркнули, что задержания носят откровенно политический характер и направлены на подавление борьбы Канакского народа за свободу и самоопределение. По их словам, заключённые содержатся в нечеловеческих условиях, их права грубо нарушаются, а доступ к юридической защите - ограничен.

Участники мероприятия подчеркнули, что политзаключённые стали символом борьбы за независимость, а их судьба требует немедленного и справедливого решения. Приведённые факты вновь обратили внимание на ситуацию с правами человека в Новой Каледонии и обозначили необходимость вмешательства международного сообщества.

Также обсуждалось влияние продолжающегося колониального давления, вопросы сохранения национальной и религиозной идентичности, а также угрозы, с которыми сталкиваются освободительные движения.

Гости высоко оценили глобальную роль Азербайджана в процессе деколонизации и выразили благодарность за возможность открыто поднимать острые вопросы на международной платформе.