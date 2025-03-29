Число погибших в Бангкоке увеличилось до 13

Число погибших в результате землетрясения в Бангкоке увеличилось до 13, 10 человек пострадали, еще 118 числятся пропавшими без вести.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Thairath.

По данным столичной полиции, больше всего людей - 8 человек - погибли в результате обрушения строящегося здания Управления генерального аудитора на севере Бангкока.

Сейчас там продолжается поисково-спасательная операция. Еще один строитель, гражданин Мьянмы, погиб на другом строительном объекте. Остальные летальные исходы связаны с падениями с высоты и эвакуацией по пожарной лестнице.