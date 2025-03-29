https://news.day.az/world/1740480.html Число погибших в Бангкоке увеличилось до 13 Число погибших в результате землетрясения в Бангкоке увеличилось до 13, 10 человек пострадали, еще 118 числятся пропавшими без вести. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Thairath.
Число погибших в Бангкоке увеличилось до 13
Число погибших в результате землетрясения в Бангкоке увеличилось до 13, 10 человек пострадали, еще 118 числятся пропавшими без вести.
Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Thairath.
По данным столичной полиции, больше всего людей - 8 человек - погибли в результате обрушения строящегося здания Управления генерального аудитора на севере Бангкока.
Сейчас там продолжается поисково-спасательная операция. Еще один строитель, гражданин Мьянмы, погиб на другом строительном объекте. Остальные летальные исходы связаны с падениями с высоты и эвакуацией по пожарной лестнице.
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