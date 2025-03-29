Франция стала исламофобским государством

Франция превратилась в исламофобское государство, где растет давление на религиозные меньшинства.

Как передает Day.Az, об этом пишет в субботу турецкая газета Türkiye, привлекая внимание к заявлениям с критикой в адрес мусульманок, сделанным главой МВД европейской страны Брюно Ретайо.

Издание отмечает, что страна, некогда воспринимавшаяся в качестве "колыбели светскости", сегодня является местом, где давление на религиозные общины стало нормой риторики высокопоставленных лиц государства.

Газета пишет, что глава МВД Франции в эфире одного из местных телеканалов выступил в защиту законопроекта о запрете на ношение женских головных уборов на спортивных состязаниях. "Да здравствует спорт, долой (религиозные) головные уборы", - сказал Ретайо, чем вновь продемонстрировал масштабы исламофобии во Франции.

Издание подчеркивает, что власти Франции искажают смысл термина "светскость", возводя исламофобию в степень институционального неприятия.

"Высокообразованные мусульманки во Франции с профессиональными навыками сталкиваются с дискриминацией на рабочих местах. Доступ данной категории француженок в государственный сектор закрыт, а в частном они становятся изгоями, поэтому зачастую вынуждены покидать страну", - пишет газета, напоминая, что ислам во Франции исповедует около 7 миллионов человек, что соответствует 10 процентам населения.