В РФ вступает в силу новый запрет, касающийся детей-мигрантов

Со следующего месяца в России будет запрещен прием в школу детей-мигрантов, не знающих русского языка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, новые правила вступят в силу 1 апреля.

Отмечается, что 11 декабря прошлого года Госдума приняла законопроект, запрещающий прием в школу детей-мигрантов, не владеющих русским языком.

Согласно информации, иностранные граждане будут приниматься в образовательные учреждения на основании документа, подтверждающего наличие у них вида на жительство на территории РФ.

Им также необходимо сдать экзамен по русскому языку.