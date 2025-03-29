https://news.day.az/world/1740501.html В РФ вступает в силу новый запрет, касающийся детей-мигрантов - ДАТА Со следующего месяца в России будет запрещен прием в школу детей-мигрантов, не знающих русского языка. Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, новые правила вступят в силу 1 апреля. Отмечается, что 11 декабря прошлого года Госдума приняла законопроект, запрещающий прием в школу детей-мигрантов, не владеющих русским языком.
В РФ вступает в силу новый запрет, касающийся детей-мигрантов - ДАТА
Со следующего месяца в России будет запрещен прием в школу детей-мигрантов, не знающих русского языка.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, новые правила вступят в силу 1 апреля.
Отмечается, что 11 декабря прошлого года Госдума приняла законопроект, запрещающий прием в школу детей-мигрантов, не владеющих русским языком.
Согласно информации, иностранные граждане будут приниматься в образовательные учреждения на основании документа, подтверждающего наличие у них вида на жительство на территории РФ.
Им также необходимо сдать экзамен по русскому языку.
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