Китай отказал РФ и США

Китай пока не готов присоединиться к возможным переговорам России и США по стратегической стабильности.

Как передает Day.Az, об этом заявил в интервью ТАСС заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

Он напомнил, что Пекин до последнего момента занимал четкую позицию о том, что пока он не готов присоединяться к такому диалогу, тем более если он будет касаться вопросов контроля над вооружениями или сокращения стратегических наступательных вооружений.

В Китае отмечали, что уровень таких вооружений в стране пока не сопоставим с тем, что имеется в арсеналах США и РФ, добавил дипломат.