https://news.day.az/world/1740496.html Китай отказал РФ и США Китай пока не готов присоединиться к возможным переговорам России и США по стратегической стабильности. Как передает Day.Az, об этом заявил в интервью ТАСС заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.
Китай отказал РФ и США
Китай пока не готов присоединиться к возможным переговорам России и США по стратегической стабильности.
Как передает Day.Az, об этом заявил в интервью ТАСС заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.
Он напомнил, что Пекин до последнего момента занимал четкую позицию о том, что пока он не готов присоединяться к такому диалогу, тем более если он будет касаться вопросов контроля над вооружениями или сокращения стратегических наступательных вооружений.
В Китае отмечали, что уровень таких вооружений в стране пока не сопоставим с тем, что имеется в арсеналах США и РФ, добавил дипломат.
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