https://news.day.az/society/1740452.html Началось первое солнечное затмение этого года Первое солнечное затмение в этом году началось 29 марта, что является частичным солнечным затмением. Как передает Day.Az со ссылкой на кафедру астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета, затмение началось 29 марта в 12:50:35 и завершится в 16:43:25. Затмение продлится 3 часа 52 минуты 50 секунд.
Началось первое солнечное затмение этого года
Первое солнечное затмение в этом году началось 29 марта, что является частичным солнечным затмением.
Как передает Day.Az со ссылкой на кафедру астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета, затмение началось 29 марта в 12:50:35 и завершится в 16:43:25.
Затмение продлится 3 часа 52 минуты 50 секунд. Пик затмения придется на 14:48:36. Частичное затмение будет видно на севере России, в Европе, Северо-Западной Африке и Атлантическом океане.
На территории Азербайджана затмение не наблюдается.
Это обычное астрономическое явление, в целом не представляющее угрозы для человека и прочих живых существ.
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