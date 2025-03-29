Началось первое солнечное затмение этого года

Первое солнечное затмение в этом году началось 29 марта, что является частичным солнечным затмением.

Как передает Day.Az со ссылкой на кафедру астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета, затмение началось 29 марта в 12:50:35 и завершится в 16:43:25.

Затмение продлится 3 часа 52 минуты 50 секунд. Пик затмения придется на 14:48:36. Частичное затмение будет видно на севере России, в Европе, Северо-Западной Африке и Атлантическом океане.

На территории Азербайджана затмение не наблюдается.

Это обычное астрономическое явление, в целом не представляющее угрозы для человека и прочих живых существ.