https://news.day.az/world/1740481.html

Момент обрушения подъемного крана в Таиланде - Шокирующие кадры

Трагедия крановщика - момент падения крана в Таиланде во время землетрясения, которое произошло вчера в Мьянме и Таиланде. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем видео: