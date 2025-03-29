Момент обрушения подъемного крана в Таиланде

Трагедия крановщика - момент падения крана в Таиланде во время землетрясения, которое произошло вчера в Мьянме и Таиланде.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем видео: