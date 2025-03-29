https://news.day.az/world/1740481.html Момент обрушения подъемного крана в Таиланде - Шокирующие кадры Трагедия крановщика - момент падения крана в Таиланде во время землетрясения, которое произошло вчера в Мьянме и Таиланде. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем видео:
Момент обрушения подъемного крана в Таиланде - Шокирующие кадры
Трагедия крановщика - момент падения крана в Таиланде во время землетрясения, которое произошло вчера в Мьянме и Таиланде.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре