Instagram подражает TikTok

Instagram продолжает заимствовать функции из TikTok. На этот раз соцсеть внедрила возможность ускорять видео в Reels, давая пользователям возможность воспроизводить ролики на скорости 2x.

Для этого достаточно долго нажать на правую или левую сторону экрана, что делает просмотр более динамичным и удобным, передает Day.Az со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Когда TikTok только начинал свою деятельность, видео могли длиться всего 15 секунд. Однако с ростом популярности платформы TikTok расширил возможности для пользователей, добавив поддержку более длинных видео. Вместе с этим появилась и функция ускоренной перемотки, которая позволила пользователям потреблять контент быстрее.

Instagram Reels, в свою очередь, начинался с возможности публиковать видео длиной до 15 секунд, но с течением времени эта функция была расширена до трех минут. Теперь, как и в TikTok, Instagram предлагает своим пользователям инструмент для ускоренного просмотра. Новая функция быстрой перемотки повышает вероятность того, что зрители досмотрят более длинные видео, что особенно важно, учитывая, что концепция Reels заключается в предоставлении быстрых и кратких развлекательных фрагментов.

Интересно, что это не первый раз, когда Instagram заимствует функции у TikTok. Например, функция Remix в Instagram является прямым аналогом TikTok Duet, что подтверждает стремление платформы идти в ногу с трендами коротких видео.