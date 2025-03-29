https://news.day.az/politics/1740472.html В Баку соболезнуют Мьянме и Таиланду в связи с землетрясениями Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с мощным землетрясением, которое произошло в Мьянме и Таиланде. Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице МИД в социальной сети "X".
В Баку соболезнуют Мьянме и Таиланду в связи с землетрясениями
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с мощным землетрясением, которое произошло в Мьянме и Таиланде.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице МИД в социальной сети "X".
"Мы искренне желаем скорейшего восстановления пострадавших и возвращения их к нормальной жизни, а также восстановления разрушенных территорий", - отмечается в сообщении.
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