В Баку соболезнуют Мьянме и Таиланду в связи с землетрясениями

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с мощным землетрясением, которое произошло в Мьянме и Таиланде.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице МИД в социальной сети "X".

"Мы искренне желаем скорейшего восстановления пострадавших и возвращения их к нормальной жизни, а также восстановления разрушенных территорий", - отмечается в сообщении.