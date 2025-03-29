https://news.day.az/world/1740469.html Более 90 человек могут находиться под завалами жилого дома в Мьянме Более 90 человек, предположительно, оказались под обломками разрушенного в результате землетрясения жилого дома в городе Мандалай в Мьянме. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель Международного комитета Красного Креста агентству AFP. По его информации, спасатели проводят разбор завалов 12-этажного здания.
Более 90 человек могут находиться под завалами жилого дома в Мьянме
Более 90 человек, предположительно, оказались под обломками разрушенного в результате землетрясения жилого дома в городе Мандалай в Мьянме.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель Международного комитета Красного Креста агентству AFP.
По его информации, спасатели проводят разбор завалов 12-этажного здания.
Мощное землетрясение произошло 28 марта на территории Мьянмы.
По данным таиландского метеодепартамента, его магнитуда составила 8,2. Число жертв землетрясения превысило 1 тыс., около 2,3 тыс. человек получили травмы. От удара стихии также пострадал Таиланд, толчки ощущались в Китае и во Вьетнаме.
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