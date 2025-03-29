Арестован глава "Melissa Group"

В суд поступило ходатайство по делу руководителя компании, задержанного за незаконный снос в районе Алатава.

Как передает Day.Az, ходатайство было рассмотрено в Хатаинском районном суде под председательством судьи Айгюн Гасановой.

Суд удовлетворил ходатайство следственных органов, и в отношении Галиба Мамедова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц.

Напомним, что за незаконный снос в районе "Алатава" в Ясамальском районе Баку были задержаны прораб и экскаваторщик строительной компании.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, а позже был задержан и руководитель строительной компании "Melissa Group" Галиб Мамедов.