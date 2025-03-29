В Иране выросло потребление бензина

За 27 марта потребление бензина в Иране увеличилось на 19,6 миллиона литров, другими словами на 17 процентов, по сравнению с аналогичным днем прошлого года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную иранскую компанию по распределению нефтепродуктов (NIOPDC).

Согласно информации, за прошлый день в Иране было израсходовано около 135 миллионов литров бензина. В аналогичный день прошлого года этот показатель составил 115 миллионов литров.

С начала текущего иранского года по настоящее время (21-27 марта) в Иране ежедневно потребляется в среднем 124 миллиона литров бензина.

В Иране в дни празднования Новруза и в Новый год увеличиваются внутренние поездки населения в связи с организацией отдыха и праздников.

Отметим, что в настоящее время сырая нефть и газовый конденсат перерабатываются на 10 нефтеперерабатывающих заводах Ирана. В настоящее время более 70 процентов производимого в стране бензина и дизельного топлива - 75 миллионов литров бензина, 70 миллионов литров дизельного топлива производится по стандартам Евро 4 и Евро 5. Сообщается, что ежедневное производство бензина в Иране составляет 105 миллионов литров. В течение 5 лет (с 20 марта 2024 года по 20 марта 2029 года) в Иране будет проводится работа по увеличению производства бензина до 129 миллионов литров в день.