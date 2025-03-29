В Мьянме произошло новое землетрясение

Новое землетрясение произошло недалеко от столицы Мьянмы. 

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По информации центра, землетрясение магнитудой 5,1 произошло в субботу, 29 марта, в 15:50 по местному времени (в 12:20 по московскому). Подземные толчки зафиксировали в 19 километрах от столицы Мьянмы Нейпьидо.

Отмечается, что очаг залегал на глубине десяти километров.