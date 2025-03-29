https://news.day.az/world/1740474.html В Мьянме произошло новое землетрясение Новое землетрясение произошло недалеко от столицы Мьянмы. Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). По информации центра, землетрясение магнитудой 5,1 произошло в субботу, 29 марта, в 15:50 по местному времени (в 12:20 по московскому).
В Мьянме произошло новое землетрясение
Новое землетрясение произошло недалеко от столицы Мьянмы.
Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
По информации центра, землетрясение магнитудой 5,1 произошло в субботу, 29 марта, в 15:50 по местному времени (в 12:20 по московскому). Подземные толчки зафиксировали в 19 километрах от столицы Мьянмы Нейпьидо.
Отмечается, что очаг залегал на глубине десяти километров.
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