В Бангкоке ощущаются регулярные афтершоки

Жители Бангкока ощущают регулярные афтершоки после землетрясения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная жительница Олеся Аргеткина.

Афтершоки сейчас еще идут, они регулярные, где-то каждые 10-15 минут. Конечно, мы мониторим ситуацию, смотрим, какие афтершоки, насколько меняется магнитуда, какие там баллы", - сказала она, уточнив, что по ее ощущениям, подземные толчки затухают.

Строения в Бангкоке, среди которых много небоскребов, по наблюдению местной жительницы, в большинстве не пострадали. Где-то повреждения носят косметический характер, где-то пострадали коммуникации.

"Есть несколько домов, которые признаны сейчас аварийными, но они, опять же, были изначально не очень хорошо построены", - подчеркнула женщина.

Дом, в котором живет Аргеткина, в настоящее время проверяют инженеры. Женщина вместе с подругой по рекомендации властей переселились в гостиницу.