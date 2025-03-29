https://news.day.az/world/1740500.html

Как трясло бассейны на небоскребах Бангкока - НОВЫЕ КАДРЫ

Недавнее землетрясение в Бангкоке ощущалось даже на крыше одного из высотных зданий, где находился бассейн. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Отдыхающие, почувствовав колебания, сразу же покинули зону, поспешив эвакуироваться на безопасное место.