https://news.day.az/world/1740500.html Как трясло бассейны на небоскребах Бангкока - НОВЫЕ КАДРЫ Недавнее землетрясение в Бангкоке ощущалось даже на крыше одного из высотных зданий, где находился бассейн. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Отдыхающие, почувствовав колебания, сразу же покинули зону, поспешив эвакуироваться на безопасное место.
Как трясло бассейны на небоскребах Бангкока - НОВЫЕ КАДРЫ
Недавнее землетрясение в Бангкоке ощущалось даже на крыше одного из высотных зданий, где находился бассейн.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Отдыхающие, почувствовав колебания, сразу же покинули зону, поспешив эвакуироваться на безопасное место.
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