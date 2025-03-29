Как трясло бассейны на небоскребах Бангкока

Недавнее землетрясение в Бангкоке ощущалось даже на крыше одного из высотных зданий, где находился бассейн. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отдыхающие, почувствовав колебания, сразу же покинули зону, поспешив эвакуироваться на безопасное место.