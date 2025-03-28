Азербайджанские гимнастки вышли в финал AGF Trophy
В Баку проходит международный турнир по художественной гимнастике AGF Trophy.
Как передает Day.Az, в нем принимают участие грации из 16 стран.
Дневную сессию завершили сеньорки, выступавшие в квалификации с обручем и мячом.
Азербайджанские гимнастки пробились в оба финала. Зохра Джафарова вышла в финал с мячом с первого места, также пройдя в топ-8 с обручем. Илона Зейналова также получила право выступить в финале с обручем, а Камилла Сеидзаде пробилась в восьмерку с мячом.
Также Джафарова лидирует после двух видов в многоборье.
Ранее в состязаниях юниорок Шамс Агагусейнова и Айла Ибрагимова пробились в финал с мячом, а Азада Атакишиева и Нур Садыхова выступят в финале с обручем.
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