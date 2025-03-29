https://news.day.az/politics/1740446.html

В Баку состоялся флешмоб, посвященный борцам с колониальным режимом - ФОТО

В Баку состоялся флешмоб в поддержку борцов с колониальным режимом. Как передает Day.Az, флешмоб был проведен в рамках международной конференции на тему "Колониализм: уничтожение религиозно-национальной идентичности", организованной Бакинской инициативной группой.