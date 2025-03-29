В Баку состоялся флешмоб, посвященный борцам с колониальным режимом

В Баку состоялся флешмоб в поддержку борцов с колониальным режимом.

Как передает Day.Az, флешмоб был проведен в рамках международной конференции на тему "Колониализм: уничтожение религиозно-национальной идентичности", организованной Бакинской инициативной группой.

Участники конференции выразили солидарность политическим заключенным Новой Каледонии, надев футболки с их изображениями.