https://news.day.az/politics/1740446.html В Баку состоялся флешмоб, посвященный борцам с колониальным режимом - ФОТО В Баку состоялся флешмоб в поддержку борцов с колониальным режимом. Как передает Day.Az, флешмоб был проведен в рамках международной конференции на тему "Колониализм: уничтожение религиозно-национальной идентичности", организованной Бакинской инициативной группой.
В Баку состоялся флешмоб, посвященный борцам с колониальным режимом - ФОТО
В Баку состоялся флешмоб в поддержку борцов с колониальным режимом.
Как передает Day.Az, флешмоб был проведен в рамках международной конференции на тему "Колониализм: уничтожение религиозно-национальной идентичности", организованной Бакинской инициативной группой.
Участники конференции выразили солидарность политическим заключенным Новой Каледонии, надев футболки с их изображениями.
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