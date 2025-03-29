Франция и Великобритания планируют провести срочную встречу

В Киеве пройдет срочная встреча. Она призвана обсудить ряд вопросов по безопасности в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Володимир Зеленский во время брифинга.

Встреча планируется в узком кругу представителей генштабов основных стран.

"Очень узкий круг будет основных стран, которые 100% будут готовы к контингенту на территории Украины. Не все они приедут, мы приглашаем узкий круг - Франция, Великобритания и Украина точно будут", - подчеркнул Зеленский.