https://news.day.az/world/1740354.html Франция и Великобритания планируют провести срочную встречу В Киеве пройдет срочная встреча в узком кругу. Она призвана обсудить ряд вопросов по безопасности в Украине. Как передает Day.Az, об этом заяdил президент Украины Володимир Зеленский во время брифинга. В переговорах также примет участие официальная делегация Киева. Сообщается, что обе страны подтвердили свое участие в обсуждениях.
Франция и Великобритания планируют провести срочную встречу
В Киеве пройдет срочная встреча. Она призвана обсудить ряд вопросов по безопасности в Украине.
Как передает Day.Az со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Володимир Зеленский во время брифинга.
Встреча планируется в узком кругу представителей генштабов основных стран.
"Очень узкий круг будет основных стран, которые 100% будут готовы к контингенту на территории Украины. Не все они приедут, мы приглашаем узкий круг - Франция, Великобритания и Украина точно будут", - подчеркнул Зеленский.
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