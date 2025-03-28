https://news.day.az/world/1740326.html Растет число жертв землетрясения в Бангкоке В результате землетрясения в Бангкоке число погибших достигло 10 человек. Как передает АПА, об этом сообщила общественная вещательная компания "Thai PBS". Также в сообщении говорится, что 16 человек получили ранения, а 101 человек числится пропавшим без вести.
Растет число жертв землетрясения в Бангкоке
В результате землетрясения в Бангкоке число погибших достигло 10 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщила общественная вещательная компания "Thai PBS".
Также в сообщении говорится, что 16 человек получили ранения, а 101 человек числится пропавшим без вести.
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