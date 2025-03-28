https://news.day.az/world/1740326.html

Растет число жертв землетрясения в Бангкоке

В результате землетрясения в Бангкоке число погибших достигло 10 человек. Как передает АПА, об этом сообщила общественная вещательная компания "Thai PBS". Также в сообщении говорится, что 16 человек получили ранения, а 101 человек числится пропавшим без вести.