Растет число жертв землетрясения в Бангкоке

В результате землетрясения в Бангкоке число погибших достигло 10 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщила общественная вещательная компания "Thai PBS".

Также в сообщении говорится, что 16 человек получили ранения, а 101 человек числится пропавшим без вести.