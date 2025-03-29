Chery избавится от одного из брендов: ему меньше двух лет. Китайские журналисты выяснили, что независимую марку iCar ждёт ребрендинг: кроссоверы перейдут под материнский бренд. Упоминание iCar останется, но теперь в ранге серии, а не отдельной марки.

Как передает Day.Az, ожидается, что новинка iCar V25 поступит в продажу, как Chery, а уже выпускаемые модели 03, 03T и V23 переименуют. Грядущую трансформацию в пресс-службах обеих марок не прокомментировали.

Инсайдеры утверждают, что реорганизация iCar стала неминуема после отставки гендиректора марки. Однако поменяются не только вывески: сейчас iCar V23 выпускается на одной линии с 03/03T на заводе Chery New Energy, а в первом полугодии 2025-го модель "переедет" на новую площадку в особой экономической зоне Саньшань.

Напомним, бренд iCar дебютировал в апреле 2023 года, и Chery считала новую марку молодёжной. Однако по сравнению с другими суббрендами продажи оказались ниже ожиданий: с декабря 2023 года по февраль 2025 года на китайском рынке реализовали менее 63 тысяч автомобилей. Пик месячных продаж (5600 единиц) был достигнут в октябре 2024-го, и даже вспышка интереса к новой модели i23 не позволила установить новые рекорды.

В 2025 году продажи iCar упали до тысячи единиц в месяц, что и стало причиной реорганизации. Однако в России тренд Chery на упрощение не добрался: у нас готовятся к дебюту новые марки Jeland, Votour и Tenet. От "старых" суббрендов в нашей стране тоже избавляться не спешат.