В Москве сгорел автомобиль управления делами президента РФ

Автомобиль Aurus Senat загорелся в центре Москвы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Telegram-канал Shot. По предварительным данным, машина принадлежит Управделами президента РФ.

Отмечается, что цена такой машины составляет около 359 тыс. долларов. Инцидент произошел на улице Сретенке. У автомобиля загорелся двигатель, после чего огонь перешел в салон. На место прибыли сотрудники МЧС. В результате происшествия никто не пострадал.