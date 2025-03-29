https://news.day.az/world/1740373.html В Москве сгорел автомобиль управления делами президента РФ - ВИДЕО Автомобиль Aurus Senat загорелся в центре Москвы. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Telegram-канал Shot. По предварительным данным, машина принадлежит Управделами президента РФ. Отмечается, что цена такой машины составляет около 359 тыс. долларов. Инцидент произошел на улице Сретенке.
В Москве сгорел автомобиль управления делами президента РФ - ВИДЕО
Автомобиль Aurus Senat загорелся в центре Москвы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Telegram-канал Shot. По предварительным данным, машина принадлежит Управделами президента РФ.
Отмечается, что цена такой машины составляет около 359 тыс. долларов. Инцидент произошел на улице Сретенке. У автомобиля загорелся двигатель, после чего огонь перешел в салон. На место прибыли сотрудники МЧС. В результате происшествия никто не пострадал.
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