В России ликвидировали логово армянских сепаратистов

В России закрыли т.н. "представительство" армянских сепаратистов.

Как передает Day.Az, армянская газета "Паст" пишет, что после 44-дневной войны появились сообщения о закрытии "представительства", однако в 2021 и 2022 годах информация опровергалась.

Логово сепаратистов продолжало работу, но недавно было окончательно ликвидировано.

Армянские СМИ в спешке попытались уточнить информацию у "представителя" Альберта Андраняна, однако на связь он не вышел.

Другие источники, в свою очередь, отметили, что после ликвидации сепаратистского режима предлагалось частично передать функции данного лже-"представительства" посольству Армении в РФ, но и этот вопрос оказался закрытым.