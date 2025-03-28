В Канаде намерены пересмотреть отношения с США

Эпоха прежних канадско-американских отношений закончилась, Канаду впереди ждут непростые времена.

Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Марк Карни на пресс-конференции.

"Прежним отношениям, которые у нас были с Соединенными Штатами, основанным на углублении интеграции наших экономик и тесном сотрудничестве в области безопасности и военной сфере, пришел конец. Что именно Соединенные Штаты будут делать дальше, неясно, но ясно одно: у нас, канадцев, есть свобода выбора. У нас есть власть. Мы хозяева в своем собственном доме", - сказал Карни (цитата по Bloomberg).

Кроме того, канадский премьер указал на необходимость сокращения зависимости от США. По его словам, необходимо выстроить торговые отношения с другими странами.

"И нам нужно будет делать то, что ранее считалось невозможным, со скоростью, которой мы не видели на протяжении многих поколений", - добавил он.