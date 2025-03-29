Жена главы Пентагона принимала участие в ряде встреч
Министр обороны США Пит Хегсет приводил свою жену Дженнифер Хегсет на встречу с иностранными коллегами в Пентагоне, где обсуждались секретные вопросы.
Как передает Day.Az, об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).
"Министр обороны Пит Хегсет, который подвергается пристальному вниманию из-за того, как он раскрыл детали военного удара, привел свою жену, бывшего продюсера Fox News, на две встречи с иностранными военными коллегами, где обсуждалась конфиденциальная информация", - сказано в материале.
По данным WSJ, одна из таких встреч состоялась, когда Соединенные Штаты отказались предоставлять военные Вооруженным силам Украины.
Беседа носила конфиденциальный характер. У каждого участника встречи, в этом случае, имеется соответствующий допуск.
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