Делегация Минфина Азербайджана приняла участие в пленарном заседании программы PEMPAL

25-28 марта в Вене (Австрия) состоялось пленарное заседание по управлению государственными расходами "Программы обмена опытом по управлению государственными финансами (PEMPAL)" Всемирного банка.

Об этом сообщили Day.Az в министерстве финансов Азербайджана.

На мероприятии, в котором приняли участие министры финансов стран-членов, главы государственных казначейств, высокопоставленные чиновники Европейской комиссии и Всемирного банка, представители секретариата PEMPAL и эксперты, Азербайджан представила делегация во главе с директором Агентства государственного казначейства при министерстве финансов Назимом Гасымзаде.

Н.Гасымзаде выступил с презентацией на тему "Цифровизация и расширение функций казначейства в странах PEMPAL", подробно проинформировал о проводимых в Азербайджане реформах в финансовой сфере, электронной организации казначейства, модернизации казначейской информационной системы и др.

По итогам голосования, проведенного на пленарном заседании, Н.Гасымзаде был избран новым председателем правления казначейского сообщества программы PEMPAL.

Очередное мероприятие в рамках программы было решено провести в конце мая в столице Грузии Тбилиси.

Программа PEMPAL была учреждена Всемирным банком в 2005 году и представляет собой сеть государственных фискальных органов по управлению государственными расходами, объединяющую 21 страну Центральной Азии, Центральной и Восточной Европы. Цель программы - повышение квалификации сотрудников финансовых учреждений через обмен знаниями и опытом в области государственного финансового управления. Представители стран-участниц программы PEMPAL и международные эксперты регулярно делятся полученным положительным опытом и обмениваются мнениями.