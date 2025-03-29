Фальшивая Европа Пашиняна: спектакль для отчаявшейся нации

На сайте Baku Network опубликована статья о том. как Никол Пашинян пытается выдать символическое заявление о начале вступления Армении в ЕС за стратегический выбор на фоне растущей изоляции и зависимости от России.

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В истории бывают моменты, когда слабость маскируется под решимость, растерянность - под стратегический курс, а политическое отчаяние - под "волю народа". В Ереване произошёл именно такой момент. Под сводами армянского парламента, среди нарочито шумного гвалта и притворного чувства исторической миссии, было принято решение, которое уже на следующий день утратило смысл. Армения якобы начинает путь в Европейский союз. На бумаге. В умах политиков - возможно. Но в реальности - это лишь акт политической мимикрии, не имеющий ни воли, ни ресурсов, ни шансов на реализацию.

Слишком много в этой "евроинтеграции" сказочного. Она похожа на исповедь проигравшего, который, не имея ни силы, ни союзников, ни экономики, вдруг начинает рассказывать, что вот-вот станет частью богатого и справедливого мира. Только этот мир вовсе не ждёт его у ворот. А сам он - всё ещё связан по рукам и ногам прежними обязательствами, прежними покровителями, прежними страхами.

Армянская власть, возглавляемая Никола Пашиняном, не сделала реального выбора. Она просто бросила кость внутренней аудитории, замаскировав политическую импотенцию под прозападную декларацию. Этот закон - не о будущем Армении. Этот закон - о попытке отвлечь внимание от настоящего, в котором страна утратила всё: территорию, союзников, доверие. А теперь, после всех этих утрат, пытается вскарабкаться в Европу, как будто Европа готова открыть двери на основании только лозунгов.

Слова о "демократическом пути" звучат особенно лицемерно в устах государства, где всё ещё живо постсоветское болото - с его кланами, репрессиями против оппозиции, пещерным национализмом, зоологическим реваншизмом, замщелой ложной историей, мифами про "величие", нищетой, безработицей и политической архаикой. А заявления Брюсселя - не более чем вежливый реверанс в сторону режима, который стремится быть похожим на европейский, но живёт по законам постимперской зависимости.

Армения не вступает в ЕС. Она вступает в новый этап самообмана.

Итак, решением парламента Армении завершился первый, но символически значимый этап в направлении евроинтеграции. 64 депутата проголосовали "за", 7 - "против" во втором, окончательном чтении закона "О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский Союз". Сам по себе законопроект не является юридическим заявлением о вступлении в ЕС, но его принятие стало важной вехой в публичной демонстрации политического курса премьер-министра Никола Пашиняна.

Согласно принятому документу, Армения "объявляет о начале вступления в ЕС", тем самым формализуя волю народа и ставя целью сделать страну "безопасной, защищенной, развитой и процветающей". Однако в том же законе прямо указано: членство может быть достигнуто только по итогам всенародного референдума.

Реакция со стороны Евросоюза последовала незамедлительно. Европарламент в лице главы делегации по связям с Южным Кавказом Нила Ушакова и постоянного докладчика по Армении Мириам Лексманн приветствовал шаг Еревана как "четкое выражение непоколебимой приверженности Армении нашим общим ценностям и демократическому пути страны". Однако одновременно евродепутаты напомнили, что вступление в ЕС - это "сложный, долгий и базирующийся на заслугах процесс", в ходе которого стране-кандидату предстоит соответствовать целому ряду критериев, включая уважение к правам человека, верховенство закона и проведение устойчивых реформ.

Мотивы и скрытые смыслы политического шага

Принятие закона о начале процесса евроинтеграции не стало сюрпризом. Сама инициатива исходила от гражданской платформы "Платформа демократических сил", которой удалось за два месяца собрать 60 тысяч подписей - на 10 тысяч больше необходимого минимума. В январе проект получил поддержку правительства, а в феврале прошёл первое чтение в парламенте. Нынешний шаг - скорее символ политической воли, чем фактический поворот.

Премьер Пашинян подчёркивает: новый закон "не означает членства Армении в прямом смысле этого слова". То есть речь пока идёт исключительно о намерении, не более. Однако символика этого намерения важна. После 2020 года и второй Карабахской войны, Ереван отчётливо демонстрирует разочарование в стратегическом союзе с Россией и делает ставку на сближение с Западом. Ослабление влияния Москвы в регионе, на фоне её полной вовлечённости в войну против Украины, подталкивает Армению к поиску новых гарантий безопасности и экономической поддержки.

Евросоюз: заинтересованность или вежливый нейтралитет?

Несмотря на обнадёживающую риторику, реальная политическая воля ЕС принимать Армению под своё крыло вызывает сомнения. Об этом открыто говорят и представители армянской оппозиции. Так, депутат от блока "Армения" Армен Геворкян отметил, что Евросоюз, как правило, не ждёт второго или третьего чтения, если действительно намерен дать зелёный свет стране-кандидату. Он подчёркивает: если политическое решение действительно существует, реакция со стороны ЕС последует мгновенно. В случае с Арменией - её не было.

Ответ представителя МИД Армении Паруйра Ованнисяна на запрос Геворкяна о реакции Брюсселя звучал крайне сдержанно: "Ждали второго чтения - теперь смогут отреагировать". Это скорее дипломатическая формулировка, чем свидетельство подлинной заинтересованности Евросоюза.

Показательно, что реальные переговоры Армении и ЕС пока ограничиваются либерализацией визового режима. В сентябре 2024 года начались официальные переговоры по отмене виз между сторонами. Тогда замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас назвал это "историческим событием". Но и здесь говорить о прорыве рано: визовая либерализация - это не членство, а лишь элемент мягкой силы со стороны ЕС.

Двойственная позиция Армении: между Москвой и Брюсселем

Евроинтеграционные намерения Еревана выглядят особенно контрастно на фоне текущего международного положения Армении. Страна по-прежнему является полноправным членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), двумя опорами прокремлёвской геополитической архитектуры. Таким образом, заявление о "начале вступления в ЕС" выглядит как политическая игра на два фронта - с одной стороны, демонстрация приверженности европейским ценностям, с другой - сохранение формального членства в постсоветских структурах.

Фактически Ереван, следуя примеру Украины, Молдовы и Грузии, пытается мобилизовать внутреннюю поддержку, используя тему евроинтеграции как элемент политического пиара. Но в отличие от упомянутых стран, Армения даже не зафиксировала в своей конституции курс на ЕС. Более того, она экономически и энергетически по-прежнему серьёзно зависит от России, как и в вопросах безопасности.

Внутренние и внешние риски евроинтеграционной риторики

Как бы ни был притягателен для Армении образ "европейского будущего", геополитические реалии оставляют мало пространства для резких движений. Россия, несмотря на потерю влияния в регионе, остаётся мощным актором и стратегически важным партнёром для Армении. Любые резкие шаги в сторону Брюсселя могут быть восприняты Кремлём как предательство - и это чревато политическими, экономическими, а возможно и военными последствиями, как это уже произошло с Украиной в 2014 году.

Поэтому нынешняя инициатива Пашиняна - скорее "мягкий сигнал", чем серьёзный шаг. Это дипломатический жест, рассчитанный на внутреннюю аудиторию, а также способ напомнить Брюсселю: "Мы здесь, мы готовы, но и нам нужна ваша поддержка". На этом фоне стоит ожидать, что правительство Армении попытается использовать принятие закона как инструмент для получения дополнительных финансовых грантов и поддержки со стороны ЕС.

Тем временем, заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук заявил, что Армения в обозримом будущем окажется перед необходимостью сделать стратегический выбор между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом. По его словам, политика "и нашим, и вашим" в условиях растущей геополитической напряжённости становится всё менее жизнеспособной.

"Я ознакомился с текстом принятого армянским парламентом закона. Это документ из разряда "за всё хорошее, против всего плохого", - отметил Оверчук, комментируя инициативу Еревана о начале процесса евроинтеграции. - Это внутреннее дело Армении, конечно. Но объективно - и ЕАЭС, и ЕС имеют схожие экономические повестки. А потому стране придётся определяться. Усидеть на двух стульях не получится - это совершенно очевидно".

Несмотря на растущий интерес Армении к Западу, Оверчук подчеркнул, что республика по-прежнему играет активную роль в евразийской интеграции. "Сегодня Армения продолжает плодотворно работать в рамках ЕАЭС и вносит свой вклад в развитие этого объединения", - добавил он.

Тем не менее его заявление выглядит как недвусмысленный месседж Еревану: флирт с Европой - не просто раздражающий сигнал для Москвы, но и потенциальный вызов всей архитектуре евразийского союза, где Армения до сих пор оставалась одним из самых последовательных участников.

Остаётся открытым вопрос: готова ли Армения отказаться от одной системы ради другой? И если да - что она выберет?

Если спустить эту дискуссию с трибун парламента на уровень реальности - жесткой, холодной, бескомпромиссной - становится очевидным: Армения больше не может себе позволить играть в политическую многовекторность. Закон о начале процесса вступления в ЕС - это не просто текст на бумаге. Это плевок в сторону всех тех обязательств, под которыми страна до сих пор стоит как участник Евразийского экономического союза и ОДКБ. Это вызов - и одновременно блеф. Это отчаянная попытка вырваться из-под тени Москвы, не порвав с нею окончательно. Это жест, который не ведет никуда, кроме как в серую зону стратегической неопределенности, где не выживает никто.

Да, Армения хочет быть Европой. Хочет - потому что чувствует, как иссякает кредит доверия к старым союзникам. Но быть Европой - это не просто заявить об этом в зале заседаний. Это значит демонтировать до основания всё то, на чём держалась политическая и экономическая модель Армении последних 30 лет. Это значит выйти из ЕАЭС, отказаться от российского газа, выдворить военное присутствие России, разорвать экономическую пуповину, перестроить суды, систему госуправления, банковский сектор, провести настоящую, а не косметическую люстрацию. Это значит разорвать болезненную, но привычную зависимость - и начать платить цену за свободу. А готова ли к этому сегодняшняя Армения?

Принятый закон ничего этого не делает. Он не реформирует, не ломает, не строит. Он всего лишь декларирует. Он похож на стенгазету эпохи застоя: пафос есть, движения - ноль. Даже сам Пашинян честно признаёт: это не путь к членству, это просто намерение. Просто шум. Просто спектакль. А за кулисами - всё та же ЕАЭС, всё те же российские военные, всё те же зависимые институты. Декларируя движение на Запад, Армения по-прежнему живёт на Востоке.

И здесь возникает главный, неотвратимый вопрос: сколько ещё можно делать вид, что выбор не требуется? Что можно быть и с Европой, и с Россией одновременно? Что можно голосовать за евроинтеграцию днём, а получать льготный газ из России ночью? Что можно получать транши от Брюсселя и одновременно просить дотации в рамках ЕАЭС?

Ответ ясен: нельзя. История - особенно история постсоветского пространства - не терпит двойных лояльностей. Украина уже показала, чем заканчиваются подобные попытки. Россия не прощает измен. Европа не любит слабость. А великие державы - будь то Брюссель или Москва - всегда требуют одно: определись. Чётко, однозначно, без компромиссов.

Сейчас Армения идёт по лезвию. Но это лезвие не из дипломатического стекла - оно из стали, оно режет, оно кровоточит. И когда придёт час платить, декларации и лозунги не спасут. Будет либо решительный разрыв с прошлым - с реальной трансформацией, с болью и жертвами, но с шансом стать собой, - либо неизбежный откат в зависимость, в застой, в политическую несубъектность.

Путь в Европу - это не закон. Это жертва. Это дисциплина. Это суверенитет, который надо выстрадать. Если в Ереване этого не понимают - поймут в Баку. Поймут в Москве. Поймут в Анкаре. Поймут в Брюсселе. И начнут действовать, каждый по-своему. И тогда Армения, решившая усидеть на двух стульях, окажется на полу - между ними. С треском. С последствиями.

А история, как всегда, не пожалеет тех, кто слишком долго тянул с выбором.