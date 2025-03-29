Турецкий экспорт бьет рекорды

Объем суточного экспорта турецкой продукции составил 2 млрд 65 млн долларов, что является вторым рекордным показателем за всю историю Турецкой Республики.

Как передает Day.Az, об этом написал в соцсетях министр торговли Турции Омер Болат.

Глава Минторга подчеркнул, что тренд на рост экспорта товаров и услуг в стране сохраняется. "На фоне усиления тенденции протекционизма в международных отношениях экспорт товаров и услуг остается локомотивом экономики и роста Турции", - констатировал он.

Болат напомнил, что за последние 22 года объем турецкого экспорта вырос в 7,5 раза, достигнув отметки 377 млрд долларов. "Рост экспорта - это толчок для производства и занятости, а приток валюты оказывает позитивное влияние на внешнюю торговлю", - написал турецкий министр, поздравив компании-экспортеры с успехом.