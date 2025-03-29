Водителей призвали к осторожности на дорогах после праздников

В связи с увеличением числа граждан, возвращающихся с отдыха в разные регионы страны, на главных дорогах наблюдается рост интенсивности движения.

Как передает Day.Az, с таким заявлением выступило Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП).

ГУГДП настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения строго соблюдать правила безопасности.

Водителям не следует садиться за руль в состоянии усталости или сонливости, а пассажиры должны быть внимательны и не оставаться равнодушными, если заметят такие ситуации.

"Особенно важно, чтобы водители перед выездом тщательно проверяли техническое состояние своих автомобилей, правильно оценивали дорожные и погодные условия, строго соблюдали правила обгона и маневрирования, а также соблюдали ограничения скорости. Водители и пассажиры, которые преодолевают большие расстояния, могут воспользоваться местами для кратковременного отдыха, организованными на стационарных постах дорожной полиции вдоль важных республиканских автодорог", - говорится в сообщении.