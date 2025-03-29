https://news.day.az/officialchronicle/1740410.html Президент Ильхам Алиев поздравил Народную артистку Шафигу Мамедову с 80-летним юбилеем Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо народной артистке Шафиге Мамедовой. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
Президент Ильхам Алиев поздравил Народную артистку Шафигу Мамедову с 80-летним юбилеем
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Народной артистке Шафиге Мамедовой по случаю ее 80-летнего юбилея.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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