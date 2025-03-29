Вокруг нового премьера Канады разгорается скандал

Новый премьер-министр Канады Марк Карни занимался плагиатом при написании докторской диссертации по экономике, которую защитил в 1995 году.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета National Post со ссылкой на трех научных экспертов.

По словам специалистов, они обнаружили в работе политика под названием "Динамическое преимущество конкуренции" как минимум 10 случаев заимствования без указания авторства.

"Он просто напрямую повторяет без кавычек. Это то, что мы называем плагиатом", - сказал Джеффри Сигалет, доцент и член консультативного комитета по студенческой дисциплине при президенте Университета Британской Колумбии.

Как отмечают колумнисты National Post, после своего разоблачения канадский премьер "впал в ярость". При этом, как подчеркивают журналисты, политик, вероятно, убежден, что скандал с плагиатом не приведет к серьезным проблемам для его кабинета.