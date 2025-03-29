https://news.day.az/politics/1740429.html В Баку состоялась выставка, посвященная преступлениям Франции в колониальный период - ФОТО В Баку состоялась выставка, посвященная преступлениям Франции в период колониализма. Как передает Day.Az, выставка была проведена в рамках международной конференции на тему "Колониализм: уничтожение религиозно-национальной идентичности", организованной Бакинской инициативной группой.
В Баку состоялась выставка, посвященная преступлениям Франции в колониальный период - ФОТО
В Баку состоялась выставка, посвященная преступлениям Франции в период колониализма.
Как передает Day.Az, выставка была проведена в рамках международной конференции на тему "Колониализм: уничтожение религиозно-национальной идентичности", организованной Бакинской инициативной группой.
Экспозиция включала материалы, иллюстрирующие последствия французского колониального господства, такие как насилие, угнетение и утрату культурных традиций местных народов.
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