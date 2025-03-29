Стало известно место проведения очередного заседания Совместной экономической комиссии Ирана и Туркменистана

Очередное заседание Совместной экономической комиссии Ирана и Туркменистана состоится во второй половине мая в Тегеране.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садиг на встрече с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым в Ашхабаде.

По ее словам, на заседании комиссии будут рассмотрены дорожная карта транспортно-грузового сотрудничества двух стран, дорожная карта по развитию технического и инженерного сотрудничества, а также дорожная карта сотрудничества двух стран в энергетическом секторе. Ожидается, что обе стороны достигнут договоренностей в этом направлении.

Садиг отметила, что на заседании комиссии, помимо соглашений в указанных областях, планируется подписание новых документов о сотрудничестве.

Отметим, что министр дорожного строительства и градостроительства Ирана Фарзана Садиг 28 марта находилась с визитом в Туркменистане.