США пригрозили Франции

США призвали компании из Франции отказаться от политики инклюзивности под угрозой прекращения сотрудничества.

Как передает Day.Az , об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на письмо, направленное посольством США в республике различным французским фирмам.

По данным издания, французским предприятиям дали пять дней на заполнение формуляра, в котором они обязаны подтвердить свое соответствие законам Соединенных Штатов, направленным против программ разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

В письме подчеркивается, что это важно для решений о платежах американского правительства.