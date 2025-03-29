https://news.day.az/world/1740435.html США пригрозили Франции США призвали компании из Франции отказаться от политики инклюзивности под угрозой прекращения сотрудничества. Как передает Day.Az , об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на письмо, направленное посольством США в республике различным французским фирмам.
США пригрозили Франции
США призвали компании из Франции отказаться от политики инклюзивности под угрозой прекращения сотрудничества.
Как передает Day.Az , об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на письмо, направленное посольством США в республике различным французским фирмам.
По данным издания, французским предприятиям дали пять дней на заполнение формуляра, в котором они обязаны подтвердить свое соответствие законам Соединенных Штатов, направленным против программ разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).
В письме подчеркивается, что это важно для решений о платежах американского правительства.
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