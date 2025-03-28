https://news.day.az/world/1740173.html США отменили визы сотням студентам Госдепартамент США аннулировал визы более 300 студентам, принимавшим участие в протестах по поводу ситуации в Газе. Как передает Day.Az, данную информацию озвучил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в ответ на вопрос о задержании турецкой студентки Румейсы Озтюрк людьми в масках в гражданской одежде.
США отменили визы сотням студентам
Госдепартамент США аннулировал визы более 300 студентам, принимавшим участие в протестах по поводу ситуации в Газе.
Как передает Day.Az, данную информацию озвучил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в ответ на вопрос о задержании турецкой студентки Румейсы Озтюрк людьми в масках в гражданской одежде.
"Сейчас их уже больше 300. Мы занимаемся этим каждый день. Каждый раз, когда я сталкиваюсь с таким человеком, я отменяю ему визу", - сказал Рубио.
Госсекретарь также подчеркнул, что Вашингтон будет лишать виз студентов, участвующих в акциях, включающих вандализм в университетах, насилие против других студентов и захват зданий.
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