США отменили визы сотням студентам

Госдепартамент США аннулировал визы более 300 студентам, принимавшим участие в протестах по поводу ситуации в Газе.

Как передает Day.Az, данную информацию озвучил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в ответ на вопрос о задержании турецкой студентки Румейсы Озтюрк людьми в масках в гражданской одежде.

"Сейчас их уже больше 300. Мы занимаемся этим каждый день. Каждый раз, когда я сталкиваюсь с таким человеком, я отменяю ему визу", - сказал Рубио.

Госсекретарь также подчеркнул, что Вашингтон будет лишать виз студентов, участвующих в акциях, включающих вандализм в университетах, насилие против других студентов и захват зданий.